Erfolgreicher Tag für die deutschen Tennis-Profis bei den Australian Open: Mona Barthel ist Titelverteidigerin Angelique Kerber und Mischa Zverev in das Achtelfinale der gefolgt.

In der dritten Runde gewann die Tennisspielerin aus Neumünster am Freitag 6:4, 3:6, 6:3 gegen die Australierin Ashleigh Barty.

Damit steht Barthel wie Zverev zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier unter den letzten 16. Barthel hatte sich nach längerer Krankheit zunächst für das Hauptfeld qualifizieren müssen.

"Ich kann es noch gar nicht glauben. Das bedeutet mir so viel, denn nach meiner Erkrankung im letzten Jahr wusste ich gar nicht, ob ich überhaupt noch einmal Tennis spielen kann", sagte Barthel.

Im Achtelfinale am Sonntag trifft die 26-Jährige auf die frühere Weltranglisten-Erste Venus Williams aus den USA. Am Samstag spielen in der dritten Runde noch Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber.

