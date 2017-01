später lesen Australian Open Williams und Djokovic nehmen knifflige Auftakthürden souverän FOTO: rtr, KV Teilen

2017-01-17T09:39+0100 2017-01-17T11:50+0100

Serena Williams hat in der Sommerhitze von Melbourne den ersten Schritt zum angestrebten siebten Australian-Open-Titel gemacht. Die an Position zwei gesetzte Amerikanerin bezwang in ihrem Auftaktmatch die Schweizerin Belinda Bencic mit 6:4, 6:3.