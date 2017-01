Die Weltranglisten-17. aus den USA setzte sich in der Runde der letzten acht mit 6:4, 7:6 (7:3) gegen die Russin Anastasia Pawljuschenkowa (Nr. 24) durch und ist mit 36 Jahren und 216 Tagen die älteste Melbourne-Semifinalistin überhaupt. weniger

Die Weltranglisten-17. aus den USA setzte sich in der Runde der letzten acht mit 6:4, 7:6 (7:3) gegen die Russin Anastasia Pawljuschenkowa (Nr. 24) durch und ist mit 36 Jahren und 216 Tagen die älteste Melbourne-Semifinalistin überhaupt.

Älteste Spielerin in einer Major-Vorschlussrunde war Billie Jean King (USA), die 1983 mit 39 Jahren und 223 Tagen im Halbfinale von Wimbledon gestanden hatte.

Venus Williams, die an der Autoimmunerkrankung Sjögren Syndrom leidet, hat bislang fünfmal den Einzel-Titel in Wimbledon geholt (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) und zweimal bei den US Open triumphiert (2000, 2001).