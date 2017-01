Oldie but Goldie: Venus Williams steht mit 36 Jahren im Halbfinale der Australian Open. In den Tagen von Melbourne wird deutlich, dass eine gewisse Reife der Leistung zuträglich sein kann.

Venus Williams freute sich wie ein kleines Kind über ihren Sprung zurück in die Zukunft. Immer wieder hüpfte die 36-Jährige in der Rod-Laver-Arena aufgeregt von einem Bein auf das andere. Der erste Halbfinal-Einzug bei den Australian Open seit 14 Jahren versetzte die amerikanische Grande Dame, die 2008 ihr letztes Major-Turnier gewonnen hatte, in helle Begeisterung. "Das ist so aufregend. Ich versuche einfach, meinen Traum zu leben, und denke mir: Du hast es verdient", sagte Venus Williams nach dem 6:4, 7:6 (7:3) gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

"Mein Weg ist noch längst nicht zu Ende"

Und die wundersame Reise der älteren Williams-Schwester, die seit langem an der Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom leidet, soll noch nicht zu Ende sein. "Ich spüre, dass ich noch viel gutes Tennis in mir habe", meinte die fünfmalige Wimbledonsiegerin: "Mein Weg ist noch längst nicht zu Ende."

Mit einem Erfolg im Halbfinale am Donnerstag gegen Kerber-Bezwingerin Coco Vandeweghe (6:4, 6:0 gegen Garbine Muguruza) könnte Venus Williams zum ersten Mal nach neun Jahren wieder in ein Grand-Slam-Endspiel einziehen. Die bislang älteste Melbourne-Semifinalistin ist sie ohnehin schon.

Am Dienstag war sie außerdem ein weiteres Beispiel für den Aufstand der Oldies Down under. "30 ist das neue 20" - das ist nicht erst seit Melbourne das Credo von Serena Williams, die auch schon 35 Lenze zählt. Die in Dortmund geborene Kroatin Mirjana Lucic- Baroni (34) schaffte in Melbourne sogar erstmals nach 18 Jahren wieder den Einzug in ein Major-Viertelfinale.

Bei den Männern kamen vier Profis, die 30 Jahre oder älter sind, in die Runde der letzten Acht. "Alles hat sich nach hinten verschoben, weil viel mehr Aufwand betrieben wird", sagte der dreimalige Wimbledonsieger John McEnroe (57). Während er früher zeitweise nicht mal einen eigenen Coach hatte und "meistens Hamburger" aß, reisen heute viele mit kleiner Entourage um die Welt. Trainer, eigener Physiotherapeut - und manchmal ist sogar der Manager dabei.

Die ständig steigenden Preisgelder ermöglichen immer mehr Profis die Aufstockung ihrer Teams. Bei den Australian Open, die 2017 insgesamt 34,87 Millionen Euro ausschütten, hat sich die Dotierung in den vergangenen 16 Jahren verdreifacht.

Hingis bestieg mit 16 den Tennis-Thron

Die Einschätzung von Boris Becker, die Jahre als Tennisprofi seien wie Hundejahre, scheint nicht mehr ganz zuzutreffen. Wie aus einer anderen Zeit erscheint heute der Triumph einer gewissen Martina Hingis (Schweiz), die 1997 mit 16 Jahren als bislang jüngste Spielerin der Geschichte den Tennis-Thron bestiegen hatte.

Die jungen Wilden scheinen ausgebremst. Im ATP-Ranking von 1995 war keiner unter den ersten 123 Spielern älter als 31 Jahre. Derzeit stehen allein zwölf Spieler in den Top 25, die 30 Jahre oder älter sind.

Nach einer Erhebung der Tageszeitung USA Today lag das Durchschnittsalter der Top Ten bei den Männern 1992 bei 23,2 Jahren - derzeit beträgt es 28,4 Jahre. Der bis dato letzte Teenager, der ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, war 2005 der damals 18-jährige Rafael Nadal bei den French Open.

Die Diplom-Psychologin Eva Pfaff glaubt, dass man eine langfristige Qualität mit guter Planung erreicht. "Die schlauen Leute ziehen sich hin und wieder zurück, und sie kommen frisch und mit Lust aufs Spielen zurück", sagte die ehemalige Weltranglisten-17. dem SID.

(sid)