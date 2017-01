später lesen Australian Open Kerber ist in Melbourne die Nummer eins FOTO: rtr, JIR/wy Teilen

Als Nummer eins der Weltrangliste und Titelverteidigerin ist Angelique Kerber bei den am Montag beginnenden Australian Open topgesetzt. Dies geht aus den Setzlisten hervor, die die Organisatoren am Donnerstag in Melbourne veröffentlichten.