Angelique Kerber startet ihre Mission Titelverteidigung bei den Australian Open am Montag mit einem Night-Session-Match. Das gaben die Veranstalter am Samstag in Melbourne bekannt.