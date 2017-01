später lesen Tennis Melbourne-Juniorensieger unter Manipulationsverdacht FOTO: afp, fk FOTO: afp, fk Teilen

Ein Korruptionsverdacht erschüttert rund anderthalb Wochen vor Beginn der Australian Open (ab 16. Januar) die Tennis-Szene in Down Under. Verschiedene Instanzen haben Manipulationsvorwürfe gegen Nachwuchs-Talent Oliver Anderson (18) aus Brisbane erhoben.