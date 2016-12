später lesen Tennis Del Potro verzichtet auf Australian Open Teilen

Twittern







Ohne den Olympia-Zweiten Juan Martin Del Potro werden ab Mitte Januar die Australian Open der Tennisprofis in Melbourne stattfinden. Der Argentinier verzichtet Medienberichten aus seiner Heimat vom Freitag zufolge angesichts seiner langwierigen Probleme am linken Handgelenk auf das erste Grand-Slam-Turnier der Saison. Die Zeit bis zum Start der neuen Tennis-Saison Anfang des Jahres sei für eine vollständige Erholung zu kurz, erklärte Del Potro laut den Berichten. Stattdessen will sich der 28-Jährige nach dem ersten Gewinn des Davis Cups mit Argentiniens Herren-Tennis-Auswahl auf die Verteidigung der Trophäe konzentrieren. Erster Gegner ist daheim vom 3. bis 5. Februar die Auswahl Italiens. Del Potro hatte mit Argentinien Ende November das Endspiel in Kroatien 3:2 gewonnen.