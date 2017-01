später lesen Tennis Keine deutschen Herren über Qualifikation in die Australian Open Teilen

Twittern







Nach dem Qualifikations-Aus von Tobias Kamke und Matthias Bachinger bleibt es bei sieben deutschen Tennis-Herren im Hauptfeld der Australian Open. Ex-Davis-Cup-Spieler Kamke verlor am Freitag in Melbourne in der zweiten Runde der Qualifikation 2:6, 4:6 gegen den Australier Blake Mott, danach scheiterte auch Bachinger beim 4:6, 6:7 (5:7) gegen Alex Bolt an einem australischen Spieler. Bei den Damen verabschiedete sich Tatjana Maria schon vor der letzten Qualifikationsrunde mit 2:6, 5:7 gegen die Russin Anatassija Komardina.