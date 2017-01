In der Box freuten sich Vater Alexander Senior, Mutter Irena und der jüngere Bruder Alexander mit. Mischa Zverev ist der erste deutsche Spieler seit Tommy Haas 2007, der beim ersten Major-Event des Jahres wieder die Runde der letzten Acht erreicht. In seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale überhaupt trifft der Linkshänder auf Kei Nishikori (Japan/Nr. 5) oder Roger Federer (Schweiz/Nr. 17). weniger

In der Box freuten sich Vater Alexander Senior, Mutter Irena und der jüngere Bruder Alexander mit. Mischa Zverev ist der erste deutsche Spieler seit Tommy Haas 2007, der beim ersten Major-Event des Jahres wieder die Runde der letzten Acht erreicht. In seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale überhaupt trifft der Linkshänder auf Kei Nishikori (Japan/Nr. 5) oder Roger Federer (Schweiz/Nr. 17).

Es ist das erste Mal, dass Mischa Zverev in seiner Karriere überhaupt gegen einen Weltranglistenersten gewonnen hat. Am Tag zuvor war sein jüngerer Bruder Alexander nach einem hochklassigen Fünfsatz-Krimi in der dritten Runde knapp an Rafael Nadal (Spanien/Nr. 9) gescheitert.