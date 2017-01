Mischa Zverevs Sieg gegen Andy Murray im Achtelfinale der Australian Open ist für Boris Becker die größte Sensation des Turniers. Für das Erfolgsgeheimnis von Alex und Mischa Zverev hält der dreimalige Wimbledonsieger die gemeinsame Bruderliebe.

Es sei "schön, die Zverev-Familie im Training zu erleben. Der Papa Alexander war ja russischer Davis-Cup-Spieler, er ist immer dabei, die Mama auch, sie ist eine unglaublich nette, warmherzige Frau. Das ist schon eine tolle Einheit", sagte Becker dem SID.

Becker: "Die größte Sensation"

Der Achtelfinalsieg von Mischa Zverev gegen den Weltranglistenersten Andy Murray bei den Australian Open in Melbourne ist für Becker "die größte Sensation, größer noch als die Zweitrunden-Niederlage von Novak Djokovic gegen Denis Istomin". Murray spiele "seit Monaten ein berauschendes Tennis, Mischa ist dagegen nie über die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers hinausgekommen, hier in Melbourne sogar nie über die zweite Runde." Für Murray sei die Niederlage "besonders bitter, er stand hier fünfmal im Finale, hat die Australian Open aber noch nie gewonnen", sagte Becker.

Die offensive Spielweise, mit der sich Linkshänder Mischa Zverev gegen den großen Favoriten Murray durchsetzte, erinnerte Becker ein wenig an seine eigene Karriere, in der auch er das Serve and Volley bevorzugte. Es sei "vielleicht eine Art Ruf an die jungen Spieler, nicht immer an der Grundlinie zu kleben, sondern sich daran zu erinnern, dass man auch mit einem starken Aufschlag und einem guten Volley erfolgreich sein und gutes Tennis spielen kann".

118 Mal war Zverev ans Netz gestürmt, er machte dabei 65 Punkte. Auch der große John McEnroe zog den Hut. "John hat mir hinterher gesagt, dass ich jetzt sein Lieblingsspieler bin", sagte Mischa Zverev grinsend. Er bekommt gleich sein nächstes Highlight. Am Dienstag fordert er Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz). Zweimal standen sich Zverev und Federer bisher gegenüber, beide Male hatte Zverev jeweils in zwei Sätzen das Nachsehen.

Alexander gehört die Zukunft

Nach dem Coup gegen Murray gibt Becker dem 29-jährigen Mischa Zverev den Rat, immer nur an das nächste Match zu denken: "Wer Murray geschlagen hat, kann natürlich gegen jeden anderen Spieler auch gewinnen. Er darf trotzdem nicht so weit nach vorne denken, das macht einen nur unruhig."

Dem zehn Jahre jüngeren Alexander gehöre derweil die Zukunft. "Er muss weiterhin konzentriert bleiben, seine Hausaufgaben im Training machen und cool bleiben, dann ist alles möglich für ihn", sagte Becker dem SID.

(sid)