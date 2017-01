Der Spanier Rafael Nadal präsentiert sich bei den Australian Open weiterhin in starker Verfassung und steht zum neunten Mal im Viertelfinale von Melbourne. weniger

Der Spanier Rafael Nadal präsentiert sich bei den Australian Open weiterhin in starker Verfassung und steht zum neunten Mal im Viertelfinale von Melbourne.

Der an Position neun gesetzte Nadal trifft nun in der Runde der letzten acht am Mittwoch auf Wimbledonfinalist Milos Raonic aus Kanada (Nr. 3), der sich mit 7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:1 gegen Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 13) durchsetzte.