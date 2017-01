An der Grundlinie ließ Nadal sich auf den Bauch fallen und konnte sein Glück kaum fassen. weniger

"Das bedeutet mir so viel. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Emotionen beschreiben soll. Ich bin einfach nur happy, aber auch müde", sagte der Spanier nach dem 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4 im Halbfinale der Australian Open gegen Grigor Dimitrow (Bulgarien/Nr. 15).

Im Endspiel trifft Nadal am Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) im ewigen Klassiker auf seinen Dauerrivalen Roger Federer (Schweiz/Nr. 17). "Das ist ein Privileg und ein ganz besonderes Spiel für uns beide", sagte Nadal, nachdem er nach 4:56 Stunden gegen Dimitrow seinen dritten Matchball verwandelt hatte.

Als er jubelte, war es in Melbourne schon fast ein Uhr morgens. "Diese beiden Wochen waren unvergesslich. Ich habe nie davon geträumt, noch einmal im Finale von Australien zu sein, das hätte ich im vorigen Jahr nicht erwartet. Hier bin ich, und ich bin glücklich. Ich hoffe, dass ich mich gut erhole", sagte Nadal.

Für den 30 Jahre alten Spanier, der Federer 2009 an gleicher Stelle die Trophäe wegschnappte, geht es um den 15. Grand-Slam-Titel und den zweiten in Australien. Der 35-jährige Federer würde seine Rekordausbeute bei Grand Slams mit dem fünften Triumph in Melbourne auf 18 Titel ausbauen.