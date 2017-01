Was macht Tennis-Legende Roger Federer, wenn er nicht auf dem Platz steht? Er singt mit seinen Kumpels Liebeslieder. Zumindest, wenn man dem neuesten Video glaubt, das Federer getwittert hat.

Dort sind der Schweizer sowie Tommy Haas und der Bulgare Grigor Dimitrow zu sehen (und zu hören), wie sie den Klassiker "It's hard to say I'm sorry" von Chicago inbrünstig zum Besten geben. Haas' Schwiegervater David Foster begleitet das Trio am Klavier. Immerhin: Der Amerikaner weiß, was er tut. Er ist Musiker.

Ob auch den drei Tennis-Profis eine Musikkarriere nach der Sportlerkarriere winkt, ist dann aber doch fraglich. Auch wenn Federer schon große Pläne hat. "Wir starten eine Boygroup", schrieb der 35 Jahre alte Schweizer zu dem lustigen Video.

