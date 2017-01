Tagesspiegel: "Roger Federer dreht die Zeit zurück – Acht Jahre war es her, als Roger Federer und Rafael Nadal zum letzten Mal nebeneinander auf dem Siegerpodest in der Rod-Laver-Arena standen. Und Federer weinte damals bitterlich. Die Niederlage in diesem epischen Fünfsatzmatch hatte ihn tief getroffen. Er wollte so gerne... mehr

Tagesspiegel: "Roger Federer dreht die Zeit zurück – Acht Jahre war es her, als Roger Federer und Rafael Nadal zum letzten Mal nebeneinander auf dem Siegerpodest in der Rod-Laver-Arena standen. Und Federer weinte damals bitterlich. Die Niederlage in diesem epischen Fünfsatzmatch hatte ihn tief getroffen. Er wollte so gerne mit den 14 Grand-Slam-Titeln seines Idols Pete Sampras gleichziehen, aber Nadal hatte ihm diesen Traum vermasselt. Am Sonntag standen die beiden wieder auf dem Podest nebeneinander. Und wieder hatten sie fünf Sätze lang gekämpft, wieder hatte Federer Tränen in den Augen. Doch nun weinte er aus purer Freude und tiefster Erleichterung – er hatte es mit 35 Jahren tatsächlich noch einmal geschafft, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen." weniger