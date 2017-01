Die frischgebackene Australian-Open-Siegerin Serena Williams hat Angelique Kerber in der Diskussion über die wahre Nummer eins im Tennis-Circuit gelobt.

"Sie war in der vergangenen Saison die Konstanteste und hat unglaublich gespielt. Angie hatte die Spitze definitiv verdient – ich dagegen nicht", sagte die 35-jährige Serena Williams, die am Montag nach 20 Wochen wieder den Platz an der Sonne einnehmen wird. "Ich muss zugeben, ich mag es, ganz oben zu stehen", fügte sie an.

Kerber, die in Melbourne als Titelverteidigerin im Achtelfinale an der späteren Halbfinalistin Coco Vandeweghe (USA) gescheitert war, hatte nach ihrem US-Open-Sieg am 12. September 2016 die Führung in der Weltrangliste übernommen. Kerber war die zweite Deutsche nach Steffi Graf, der das gelang.

"Es war eine verrückte Situation, aber ich habe mich nie als Nummer zwei gefühlt. Trotzdem war Angie verdient an der Spitze", meinte Serena Williams (USA), die sich am Samstag durch ein 6:4, 6:4 im Finale gegen ihre Schwester Venus ihren 23. Grand-Slam-Titel geholt hatte. Damit überflügelte sie Graf (22 Major-Coups) endgültig.

Congrats to @serenawilliams for this amazing achievement!!! What a historic final- both are true champions 👍 @Venuseswilliams #AusOpen — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) January 28, 2017

Die australischen Medien feierte die die siebenmalige Wimbledonsiegerin Serena Williams am Sonntag überschwänglich: "Ihre Hoheit", titelte The Age und zeigte ein Foto der Siegerin mit der Daphne-Akhurst-Memorial-Trophäe. The Herald Sun schrieb unter ein überdimensionales Foto mit der jubelnden Williams: "Im Tennis-Himmel" und nannte sie: "Serena, die Große, die Unerbittliche".

(sid)