Adler wies die Vorwürfe zurück, er habe Williams' Spiel mit einem Gorilla verglichen. Adler behauptete stattdessen das Wort "Guerilla" im Zusammenhang mit der früheren Nummer eins der Weltrangliste verwendet zu haben. Williams hatte einen Aufschlag ihrer Gegnerin früh attackiert.

Der Sender räumte zwar ein, dass letztlich nicht zu klären sei, welches der beiden Wörter gefallen sei. Adler hätte aber während der Übertragung des Zweitrundenmatches von Williams gegen die Schweizerin Stefanie Vögele (6:3, 6:2) zumindest gewissenhafter in seiner Wortwahl sein müssen.

"She puts the Gorilla effect on. Charging". Just wtf. This is not cool @ESPNTennis @espn pic.twitter.com/L46Bwf6sEh