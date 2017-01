später lesen Tennis Barthel und Beck scheitern früh bei WTA-Turnier in Auckland Teilen

Mona Barthel und Annika Beck sind gleich in der ersten Runde des Tennisturniers im neuseeländischen Auckland gescheitert. Die 26-jährige Barthel verlor am Dienstag ihre Auftaktpartie gegen die Kroatin Mirjana Lucic-Baroni mit 3:6, 6:3, 3:6. Die Bonnerin Annika Beck musste sich der Japanerin Naomi Osaka mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Dieses Match war am Montag beim Stand von 2:6, 1:2 wegen Regens abgebrochen worden und konnte erst mit einem Tag Verspätung beendet werden. Schon am Montag war die Stuttgarterin Antonia Lottner ausgeschieden. Die an Nummer eins gesetzte Amerikanerin Serena Williams hatte indes wenig Mühe, sich gegen die Französin Pauline Parmentier mit 6:3, 6:4 durchzusetzen. Das Hartplatzturnier ist mit knapp 227.000 Dollar dotiert.