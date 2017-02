später lesen Tennis Beck bei Turnier in Budapest locker im Achtelfinale 2017-02-20T16:02+0100 2017-02-20T16:02+0100

Tennisspielerin Annika Beck hat beim WTA-Turnier in Budapest das Achtelfinale erreicht. Die 23-Jährige aus Bonn bezwang am Montag problemlos Jana Cepelova aus der Slowakei 6:2, 6:2. Gegen Danka Kovinic aus Montenegro oder die Ungarin Fanny Stollar spielt die an Position acht gesetzte Beck nun um den Einzug in das Viertelfinale. Auch die Fed-Cup-Spielerinnen Julia Görges und Carina Witthöft sowie Qualifikantin Tamara Korpatsch treten in Budapest an.

Das Hartplatz-Turnier ist mit 226.750 US-Dollar dotiert.