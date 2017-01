später lesen Tennis Beck gewinnt Auftaktmatch in St. Petersburg Teilen

Tennisspielerin Annika Beck hat beim WTA-Turnier in St. Petersburg das Achtelfinale erreicht. Die Bonnerin bezwang zum Auftakt am Montag die Niederländerin Kiki Bertens in drei Sätzen 7:5, 3:6, 6:4. Für ihren Erfolg über die an Position sieben gesetzte Bertens benötigte Beck 2:19 Stunden. Andrea Petkovic überstand dank eines 6:2, 6:3 über die Russin Anatassija Komardina die Qualifikation. In der ersten Runde des Hauptfelds trifft die Darmstädterin auf Irina-Camelia Begu aus Rumänien. Das Hartplatz-Turnier ist mit 776.000 Dollar dotiert.