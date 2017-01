später lesen Tennis in St. Petersburg Beck und Petkovic stehen im Achtelfinale Teilen

Twittern





2017-01-31T13:50+0100 2017-01-31T13:50+0100

Andrea Petkovic ist als zweite deutsche Tennisspielerin ins Achtelfinale des WTA-Turniers in St. Petersburg eingezogen. Die Darmstädterin bezwang am Dienstag Irina-Camelia Begu aus Rumänien 6:1, 7:5. Die Weltranglisten-52. Petkovic hatte sich erst für das Hauptfeld qualifizieren müssen und trifft nun auf die ehemalige US-Open-Finalistin Roberta Vinci aus Italien. In der Runde der besten 16 steht auch die Bonnerin Annika Beck, die ihre Erstrundenpartie bereits am Montag in drei Sätzen gegen die Niederländerin Kiki Bertens gewonnen hatte. Ihre nächste Gegnerin ist Julia Putinzewa aus Kasachstan. Für Petkovic und Beck ist es der erste Wettkampf nach den Australian Open in Melbourne.