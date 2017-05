später lesen Tennis Bencic fällt nach OP monatelang aus 2017-05-03T11:05+0200 2017-05-03T11:05+0200

Die French Open finden in diesem Jahr ohne Belinda Bencic statt. Die Tennisspielerin aus der Schweiz wurde am linken Handgelenk operiert und fällt mehrere Monate aus, wie sie am Mittwoch via Twitter mitteilte. "Es war keine einfache Entscheidung, aber nach gründlicher Überlegung und Beratung mit meinem Team und den Ärzten haben wir uns dazu entschlossen, das Problem zu lösen", erklärte Bencic. Die 20-Jährige, die schon zu den Top Ten zählte, hatte zuletzt häufiger mit Verletzungen zu kämpfen und ist in der Weltrangliste auf Platz 123 zurückgefallen. Die French Open in Paris beginnen am 28. Mai.