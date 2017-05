Alexander Zverev hat bei den BMW Open in München das Endspiel erreicht. Der Hamburger bezwang am Samstag nach 93 Minuten den an Nummer zwei gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut mit 7:5, 7:5. weniger

Alexander Zverev hat bei den BMW Open in München das Endspiel erreicht. Der Hamburger bezwang am Samstag nach 93 Minuten den an Nummer zwei gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut mit 7:5, 7:5.

Für den an Nummer drei gesetzten Zverev ist es nach einer hochkonzentrierten Vorstellung sein fünftes Finale auf der ATP-Tour. Bislang konnte der heute 20-Jährige 2016 in St. Petersburg und in diesem Jahr in Montpellier gewinnen.