Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in München als einziger Deutscher das Halbfinale erreicht. weniger

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in München als einziger Deutscher das Halbfinale erreicht.

Der an Nummer drei gesetzte Hamburger besiegte am Freitag in einem packenden Match Tommy-Haas-Bezwinger Jan-Lennard Struff mit 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) und kann sich Hoffnungen auf sein fünftes Finale auf der ATP-Tour machen.