Qualifikant Cedrik-Marcel Stebe ist in der ersten Runde des Münchner Tennis-Turniers ausgeschieden. Die Nummer 341 der Weltrangliste unterlag am Dienstag dem argentinischen Qualifikanten Guido Pella deutlich mit 0:6, 2:6. Der frühere Davis-Cup-Spieler Stebe kam überhaupt nicht in die Partie und musste beim mit 540 310 Euro dotierten Sandplatz-Turnier schon nach 56 Minuten chancenlos seine Sachen packen.