2017-05-02 BMW Open in München Titelverteidiger Kohlschreiber zieht in zweite Runde ein

Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber hat bei den BMW Open in München als letzter Deutscher die zweite Runde erreicht. Der Augsburger bezwang am Dienstag in seiner Auftaktpartie den erst 18 Jahre alten Norweger Casper Ruud mit 6:4, 6:3. Kohlschreiber unterliefen zwar auch einige vermeidbare Fehler, vor allem auf seinen ersten Aufschlag konnte sich der Weltranglisten-39. aber verlassen. Kohlschreiber trifft nun beim mit 540 310 Euro dotierten Sandplatz-Turnier auf Horacio Zeballos aus Argentinien.