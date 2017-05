Tommy Haas hat auf seiner Abschiedstournee bei den BMW Open in München den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der 39 Jahre alte Tennis-Oldie unterlag am Mittwoch in seiner letzten Partie Jan-Lennard Struff aus Warstein mit 4:6, 5:7.

