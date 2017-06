Boris Becker (49) war mal ziemlich reich. Das ist sicher. Als der erste deutsche Wimbledonsieger nach einer grandiosen Karriere 1999 den Tennisschläger endgültig einpackte, musste ihm vor der Zukunft eigentlich nicht bange sein. Die fachkundigen Schätzungen über sein Vermögen gingen ein bisschen auseinander, das schon. Aber ob jemand nun 200 Millionen Mark (100 Millionen Euro) oder nur 80 Millionen Mark schwer ist, macht keinen so bedeutsamen Unterschied – zumindest unter Reichen nicht.

Nun hat sich aber Unerhörtes zugetragen. Ein Londoner Gericht bescheinigte dem deutschen Tennis-Idol feierlich die Zahlungsunfähigkeit. Es erklärte Becker offiziell für bankrott, weil er einer Zahlungsaufforderung aus dem Jahre 2015 nicht nachgekommen sei. "Mit Bedauern", stellte Richterin Christine Derrett fest, es gebe keine "Beweise, dass Becker in Bälde seine erheblichen Schulden bezahlen könne". Die britische Zeitung "Daily Mail" bezifferte die kurzfristige Verbindlichkeit auf 3,8 Millionen Euro. Das Gericht ließ sich auch von Beckers Anwalt nicht zu einer Fristverlängerung bewegen. Sein Mandant wolle seine Finca auf Mallorca kurzfristig um sechs Millionen Euro beleihen, erklärte der Rechtsbeistand. Und er wies darauf hin, dass eine Bankrotterklärung dem Image seines Klienten schade. "Darüber", sagte die Richterin ungerührt, "hätte er früher nachdenken sollen. Das ist eine historische Schuld." Becker fand den Spruch "enttäuschend". Seine Einnahmen seien öffentlich bekannt, und es sei klar, "dass ich die Mittel habe, diese Schulden zurückzuzahlen", erklärte er.

Es ist in der Tat schwer, sich den ehemaligen Tennisstar als armen Mann vorzustellen. Auch wenn er ein durchaus aufwendiges Privatleben führt, an dem er namentlich die "Bild"-Zeitung seit vielen Jahren teilhaben lässt, schätzen unabhängige Experten sein Privatvermögen immer noch auf zehn Millionen Euro. Ein wenig alarmierend mag da schon die Tatsache sein, dass er vor einem Jahr noch auf 40 Millionen taxiert wurde.

Sein Anwalt hat im Londoner Verfahren einen möglichen Grund für den finanziellen Einbruch geliefert. "Wenn es um Finanzen" gehe, sei sein Mandant "nicht sehr clever", sagte der Anwalt. So etwas kommt vor bei Menschen, die im Zirkus des Profisports nie so richtig erwachsen wurden, weil ihnen vieles abgenommen wurde, und denen lange Jahre das Geld mit der Schubkarre ins Haus gefahren wurde.

Auf einer Stufe mit Beckenbauer

Als der 17-jährige Boris Becker mit seiner ein wenig linkischen Öffentlichkeitsarbeit und seinem mitreißenden Stil auf dem Court ein ganzes Land in einen nie gekannten Tennis-Boom stürzte, erhielt er von der Deutschen Bank einen Werbevertrag über drei Millionen Mark. So fing das an, und so ging es 14 Jahre in Beckers erstem Leben, dem Leben eines Tennisstars weiter. Fette Verträge mit der werbenden Wirtschaft untermalten eine bemerkenswerte sportliche Laufbahn, in der Becker 25 Millionen Euro an Preisgeldern einsammelte. Wo Becker auftrat, flogen ihm die Herzen der Fans zu, seine Ausstrahlung auf dem Tennisplatz war vielleicht nur mit der Aura zu vergleichen, die Franz Beckenbauer als Fußballer und Lichtgestalt dieses Sports um sich verbreitete.

Doch im zweiten Leben, dem Leben nach dem Tennis, strauchelte Becker viel schneller als Beckenbauer, der erst im hohen Alter und im Zusammenhang mit der Affäre um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 vom Sockel stürzte. Becker wurde zu einer Figur des Boulevards, er trug die Scheidung von seiner ersten Frau, Barbara Feltus, mit viel Getöse in der Öffentlichkeit aus. Er leistete sich Seitensprünge und Affären, er setzte Beteiligungen an Unternehmen in den Sand – unter anderem am Internetportal "Sportgate". Und er wurde wegen falscher Angaben in seiner Steuererklärung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Damit war sein Ruf in Deutschland ruiniert. Dazu passte, dass er Frontmann der Werbekampagne für ein Online-Pokerportal war, gleich zwei Biographien schrieb, in denen reichlich schmutzige Wäsche gewaschen wurde, und an seltsamen Shows im Privatfernsehen teilnahm. Für die meisten seiner früheren Fans war er längst auf der anderen Seite der Popularitätsskala angekommen, Becker war eine peinliche Persönlichkeit.

Becker findet zum Tennis zurück

In den vergangenen Jahren arbeitete er daran, das negative Image abzulegen. Eine erfolgreiche Zeit als Trainer des Serben Novak Djokovic rehabilitierte ihn vor der deutschen Sportöffentlichkeit. Und im Ausland, besonders in England, waren seine Analysen auf den großen Tennisturnieren gefragt. England nahm den Tennis-Experten Becker ohnehin immer ernster, als ihm das in der Heimat beschieden war. Dort fanden die Menschen seinen Leimener Dialekt bestenfalls ulkig. Die meisten identifizierten die Sprechweise bereitwillig mit einem Mangel an intellektuellen Fähigkeiten. Dass selbst Beckers Anwalt den Mandanten zumindest in manchen Geschäftsbereichen für nicht so sehr klug hält, scheint das zu unterstreichen.

Zumindest eine seiner Geschäftsideen war allerdings überzeugend. Sein Vater Karl-Heinz kaufte im Auftrag des Sohnes vor 14 Jahren drei Mercedes-Autohäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Der Sohn habe die "Häuser erfolgreich geführt", heißt es in einer Pressemitteilung von Anfang des Jahres 2017. Anlass des Briefes an die Medien: Die Boris-Becker-Autohäuser wurden übernommen. Die neuen Besitzer schrieben: "Wir freuen uns, gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu starten." Ohne Becker.

