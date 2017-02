Becker wurde am 22. November 1967 in Leimen geboren. 1974 trat er in den dortigen Tennis-Klub ein. Der Beginn einer großen Karriere, die nicht nur Becker, sondern auch seine "Becker-Faust" weltberühmt machte.

