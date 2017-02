später lesen Tennis Brands erreicht zweite Runde in Sofia Teilen

Twittern





2017-02-08T16:09+0100 2017-02-08T16:09+0100

Daniel Brands hat beim Tennisturnier in Sofia die zweite Runde erreicht. Der 29-Jährige setzte sich am Mittwoch in seinem Auftaktmatch gegen den Schweizer Marco Chiudinelli mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2 durch. Im zweiten Satz musste der Weltranglisten-225. aus Deggendorf drei Matchbälle abwehren. Im nächsten Spiel trifft Brands auf den an Nummer acht gesetzten Martin Klizan aus der Slowakei. Das Turnier ist mit 482060 Euro dotiert.