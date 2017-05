später lesen Tennis-Turnier in Istanbul Brands scheidet in Runde eins aus 2017-05-02T13:16+0200 2017-05-02T13:16+0200

Tennisprofi Daniel Brands ist beim Herren-Turnier in Istanbul nach geglückter Qualifikation in der ersten Runde ausgeschieden. Der immer wieder von Verletzungen gestoppte Davis-Cup-Spieler aus Deggendorf verlor am Dienstag 3:6, 4:6 gegen den Weltranglisten-153. Laslo Djere aus Serbien. Das Sandplatzturnier ist mit rund 439.000 Euro dotiert.