Tennis: Brown in Doha im Achtelfinale - Frauen scheitern früh

Tennisprofi Dustin Brown (Winsen/Aller) hat beim ATP-Turnier in Doha das Achtelfinale erreicht. Der 32-Jährige bezwang den Argentinier Facundo Bagnis nach 1:47 Stunden mit 6:1, 6:7 (2:7), 6:4 und trifft nun auf Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich/Nr. 5) oder Andrej Kusnezow (Russland). Laura Siegemund (Metzingen) musste sich beim WTA-Turnier im australischen Brisbane dagegen in der ersten Runde der Chinesin Zhang Shuai mit 6:4, 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben. Antonia Lottner (Düsseldorf) scheiterte in Auckland/Neuseeland durch ein 2:6, 2:6 Japanerin Kurumi Nara. In Brisbane verwandelte Siegemunds Gegnerin Zhang nach 2:45 Stunden ihren ersten Matchball. Zweite deutsche Starterin ist die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel/Nr. 1). Die letztjährige Finalistin hat bei dem mit 890.000 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in der ersten Runde ein Freilos.