Tennis: Brown scheitert zum Auftakt in Delray Beach

Tennisprofi Dustin Brown (Winsen/Aller) ist beim ATP-Turnier in Delray Beach/USA in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-84. unterlag dem Spanier Guillermo Garcia-Lopez 3:6, 3:6. Für den 32-jährigen Brown war es die zweite Auftaktniederlage bei seinem fünften Turnier im Jahr 2017, zuvor hatte er bei den Australian Open in Melbourne in der ersten Runde verloren. Letzter Deutscher im Feld des mit 559.345 Dollar dotierten Hartplatzturniers ist Routinier Tommy Haas (Los Angeles). Der 38-Jährige trifft in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) auf den Georgier Nikolos Basilaschwili. Haas hatte im US-Bundesstaat Florida 2006 gewonnen, in diesem Jahr spielt er sein zweites Match auf der Profitour nach der Aufgabe in der ersten Runde von Melbourne.