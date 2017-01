später lesen Tennis Bulgare Dimitrow gewinnt Turnier in Brisbane Teilen

Tennisprofi Grigor Dimitrow hat das Hartplatz-Turnier im australischen Brisbane gewonnen und sich seinen ersten ATP-Titel seit Juni 2014 gesichert. Der Weltranglisten-17. aus Bulgarien besiegte im Finale den an Position drei gesetzten Japaner Kei Nishikori in 1:49 Stunden mit 6:2, 2:6, 6:3 und kassierte ein Preisgeld in Höhe von 77.980 Dollar. Für Dimitrow, der vor gut zwei Jahren schon einmal auf Platz acht im ATP-Ranking stand, war es der insgesamt fünfte Turniererfolg seiner Karriere. Zuvor hatte der 25-Jährige in Queens, Bukarest, Acapulco (alle 2014) und Stockholm (2013) triumphiert.