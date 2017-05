später lesen Tennis Witthöft und Beck in Prag in erster Runde ausgeschieden 2017-05-01T14:21+0200 2017-05-01T15:59+0200

Carina Witthöft und Annika Beck sind beim Tennisturnier in Prag schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 22 Jahre alte Hamburgerin Witthöft verlor am Montag gegen die Tschechin Marketa Vondrousova nach zweieinhalb Stunden 7:6 (8:6), 5:7, 2:6. Die Bonnerin Beck unterlag kurz darauf der Französin Oceane Dodin mit 5:7, 4:6. Die Sandplatz-Veranstaltung in der tschechischen Hauptstadt ist mit knapp 230 000 Dollar dotiert.