Gojowczyk wurde am 15. Juli1989 in München geboren. weniger

Gojowczyk wurde am 15. Juli1989 in München geboren.

Bis er sich erstmals für ein Hauptfeld eines ATP-Turniers qualifizierte, musste er bis 2010 warten. In seiner Heimatstadt München war es soweit. Gegen den an Nummer fünfgesetzten Marcos Baghdatis gewann er sogar den ersten Satz, verlor aber in drei Sätzen.