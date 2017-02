Eklat beim Davis Cup: In der Erstrunden-Partie zwischen Kanada und Großbritannien wird Denis Shapovalov im entscheidenden fünften Match disqualifiziert. Ein Ball, den er aus Wut in die Luft schießt, trifft den Stuhlschiedsrichter im Gesicht.

Der 17-jährige Kanadier lag im abschließenden Einzel gegen den Briten Kyle Edmund 3:6, 4:6, 1:2 hinten, als er aus Frust über einen Fehler den Ball mit dem Schläger wegpfefferte. Mit seinem Frustschlag traf er den französischen Schiedsrichter Arnaud Gabas genau im Gesicht. Die Folge: Disqualifikation. Somit verlor Shapovalov das Einzel und Kanada die Partie. Großbritannien zog ins Viertelfinale ein, Kanada muss in die Abstiegsrunde.

Should anyone want higher quality video... pic.twitter.com/0z7EXK9Yts — Peter Pan (@i_am_peterpan_) February 5, 2017

Der kanadische Youngster war nach seinem Fauxpas untröstlich. Einen solchen Wutausbruch wird er sich so schnell sicher nicht mehr leisten. Der Schiedsrichter trug ein deutlich sichtbares Veilchen am linken Auge davon.

"Ich muss mich beim Schiedsrichter und allen Offiziellen entschuldigen. Mein Verhalten war nicht akzeptabel. Ich schäme mich. Es tut mir für meine Mannschaft und für mein Land leid", sagte der gebürtige Israeli Shapovalov anschließend kleinlaut. Es werde das "letzte Mal sein, dass so etwas passiert. Ich werde daraus lernen."

"Es war ein komisches Ende", sagte Edmund nach der Partie. Der britische Kapitän Leon Smith meinte: "Ich bin überrascht darüber, was passiert ist und mir tut es für den jungen Kerl leid. Er ist ein großes Talent und hat heute eine bittere Lektion gelernt."

No one is nicer or carries themselves better for a 17 y/o than Shapovalov. Everyone can see that today was an accident. Can happen to anyone — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) February 5, 2017

Zuvor hatte Vasek Pospisil mit einem Sieg gegen Daniel Evans zum 2:2 für die Kanadier ausgeglichen. Pospisil nahm seinen Teamkollegen in Schutz. "Es gibt keinen netteren 17-Jährigen mit einem besseren Benehmen als Shapovalov", twitterte Pospisil. "Jeder kann sehen, dass das heute ein Unfall war. Das kann jedem passieren."

Neben Großbritannien und Deutschland-Bezwinger Belgien haben auch die USA, Serbien, Australien, Frankreich und Spanien das Viertelfinale im Davis Cup erreicht. Als sechste Mannschaft zog am Sonntagabend der fünfmalige Gewinner Spanier beim Vorjahresfinalisten Kroatien in die Runde der letzten Acht ein. Im Schlusseinzel in Osijek holte Pablo Carreno Busta mit einem glatten Drei-Satz-Sieg gegen Nikola Mektic den entscheidenden Punkt zum 3:2-Erfolg der Iberer.

Der 28-malige Titelträger Australien setzte sich in Melbourne gegen den dreimaligen Champion Tschechien ebenso mit 4:1 durch wie die Belgier in Frankfurt gegen das deutsche Team und Frankreich in Tokio gegen Gastgeber Japan. Serbien gewann mit Spitzenspieler Novak Djokovic gegen Russland 4:0, auf das Schlusseinzel wurde in Nis verzichtet. Rekordsieger USA ließ in Birmingham/Alabama der ohne ihre Stars Roger Federer und Stan Wawrinka angetretene Schweiz beim 5:0 keine Chance. Das Spiel zwischen Argentinien und Italien wird wegen einer Regenunterbrechung erst am Montag entschieden.

(areh)