Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann hat Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber für die Einzel der Erstrundenpartie gegen Belgien in Frankfurt/Main nominiert. Rückkehrer Mischa Zverev ist vorerst nur für das Doppel am Samstag (13.00 Uhr/HR) vorgesehen.

Der ältere der beiden Zverev-Brüder, der bei den Australian Open das Viertelfinale erreicht hatte, gibt siebeneinhalb Jahre nach seinem Debüt sein Comeback in der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB).

Den Grundstein zum Viertelfinaleinzug sollen Alexander "Sascha" Zverev (Hamburg) und Kohlschreiber (Augsburg) legen. Die deutsche Nummer zwei Kohlschreiber trifft zum Auftakt am Freitag (14.00 Uhr/DAZN) auf Steve Darcis (ATP-Nr. 58). Zverev bekommt es anschließend mit dem Weltranglisten-143. Arthur De Greef zu tun.

Mischa Zverev (Hamburg) soll mit Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen Ruben Bemelmans und Joris De Loore antreten, allerdings sind Änderungen kurzfristig möglich. Das gilt auch für die Einzel am Sonntag (ab 13.00 Uhr/DAZN), die laut Auslosung Alexander Zverev und Darcis sowie Kohlschreiber und Bemelmans bestreiten.

"Die Aufstellung stand nicht von vornherein fest, aber Sascha und Philipp haben im Training herausgestochen", erklärte Kohlmann seine Entscheidung, die Mischa Zverev als "richtig" bezeichnete: "Die beiden spielen das beste Tennis. Ich bin nicht enttäuscht, aber umso motivierter für das Doppel."

Die Gastgeber gelten als klare Favoriten, spätestens seit der Absage des Weltranglistenelften David Goffin, der in Melbourne ebenfalls erst im Viertelfinale ausgeschieden war, sind die Rollen verteilt. Auch die vorherigen acht Aufeinandertreffen hat der dreimalige Davis-Cup-Sieger Deutschland gewonnen, zuletzt 2007 in Ostende. Kapitän Kohlmann warnt jedoch davor, den Finalisten des Jahres 2015 zu unterschätzen: "Wir haben uns hockkonzentriert vorbereitet. So, als wäre es ein 50:50-Spiel."

Alexander Zverev (19), Nummer 22 im ATP-Ranking, führt die DTB-Auswahl bei seinem zweiten Einsatz erstmals als Nummer eins an. Mischa Zverev (29) hatte 2009 im Viertelfinale gegen Spanien sein bislang einziges Match im Davis Cup absolviert, damals spielte er im Doppel an der Seite von Nicolas Kiefer. Erstmals stehen zwei Brüder im DTB-Aufgebot.

