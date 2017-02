Gabas hatte sich den Augenhöhlenknochen unterhalb des linken Auges gebrochen, nachdem der Kanadier Denis Shapovalov ihn mit einem Ball getroffen hatte. Shapovalov hatte den Ball aus Frust weggeschlagen und dabei Gabas unglücklich getroffen. Die entscheidende Partie gegen den Briten Kyle Edmund war daraufhin sofort abgebrochen und für die Gäste gewertet worden. Großbritannien steht damit im Viertelfinale.

Shapovalov hatte sich umgehend entschuldigt und sein Bedauern über den Vorfall ausgedrückt. Die ITF verhängte dennoch eine Geldstrafe gegen den 17-Jährigen.

Should anyone want higher quality video... pic.twitter.com/0z7EXK9Yts