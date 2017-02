später lesen Davis Cup Kohlschreiber sorgt für deutschen Fehlstart FOTO: dpa, ade fpt Teilen

2017-02-03T18:08+0100 2017-02-03T19:09+0100

Das deutsche Davis-Cup-Team liegt in der Erstrundenpartie gegen Belgien in Frankfurt/Main mit 0:1 in Rückstand. Philipp Kohlschreiber verlor das Auftakteinzel gegen den Weltranglisten-58. Steve Darcis nach 3:56 Stunden 4:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7).