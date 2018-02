später lesen Tennis Davis-Cup-Spieler Struff in Dubai im Achtelfinale 2018-02-27T15:29+0100 2018-02-27T15:29+0100

Im Schnelldurchgang hat Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff beim Tennisturnier in Dubai das Achtelfinale erreicht. Der 27-Jährige aus Warstein gewann sein Auftaktmatch am Dienstag gegen den Österreicher Andreas Haider-Maurer mit 6:2, 6:4. In nur 57 Minuten war das recht einseitige Duell beendet.