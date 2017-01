später lesen Tennis Davis Cup und Fed Cup bis 2019 bei DAZN Teilen

Die Auftritte der deutschen Tennis-Teams werden in Zukunft auf der bezahlpflichtigen Internet-Streamingplattform DAZN ausgestrahlt. Der Livesport-Anbieter hat sich bis 2019 die Übertragungsrechte für den Davis Cup und den Fed Cup in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichert. Das teilte DAZN am Montag mit. Als erste Übertragung steht die Erstrundenpartie zwischen den deutschen Herren und Belgien ab Freitag in Frankfurt/Main auf dem Programm. Bis zum vergangenen Jahr hatte Pro7/Sat.1 die Begegnungen der deutschen Davis-Cup- und Fed-Cup-Teams entweder im TV oder im Internet übertragen. Selbst nach dem ersten Grand-Slam-Titel der heutigen Weltranglistenersten Angelique Kerber (Kiel) im vergangenen Jahr in Melbourne erzielte Sat.1 im Hauptprogramm nur schwache Quoten mit dem Fed Cup.