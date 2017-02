Sie waren der Favorit, doch nach dem 1:4 gegen Belgien spielen die deutschen Tennisprofis wieder einmal gegen den Abstieg aus der Davis-Cup-Weltgruppe. Von Eckhard Czekalla

Philipp Kohlschreiber (33) wollte vermeiden, dass er überheblich klingt. "Jetzt geht es ja - in Anführungsstrichen - erst mal gegen Belgien", sagte der Augsburger, den die Weltrangliste (Position 28) als zweitbesten deutschen Tennisprofi ausweist. David Goffin, Nummer elf der Welt, hatte auf die Reise nach Frankfurt am Main verzichtet. Ein Grund, weshalb sich die Gastgeber als Favorit fühlten. "Wir nehmen die Rolle an", betonte der deutsche Teamchef Michael Kohlmann. Kohlschreiber merkte an, dass es nur unseriös zu prognostizieren sei, wie es danach weitergeht.

Das alles geschah, bevor der erste Aufschlag serviert war. Drei Tage später steht fest: Nach der 1:4-Niederlage geht es im April nicht, wie viele gehofft oder gar erwartet hatten, im Viertelfinale weiter. Vielmehr muss im September zum dritten Mal in Folge der Abstieg aus der Weltgruppe (16 Teams) vermieden werden. Knackpunkt war die Niederlage am Samstag im Doppel.

Kohlschreiber hatte gegen Steve Darcis, Nummer 58 der Welt, das Auftakt-Einzel verloren, Alexander Zverev (Nr. 22) gegen Arthur de Greef (Nr. 143) ausgeglichen. Doch Alexander und Mischa Zverev, die als erstes Brüderpaar für ein deutsches Davis-Cup-Team spielten und unlängst bei den Australian Open in Melbourne im Einzel für Furore gesorgt hatten, verloren nach 0:2-Rückstand in fünf Sätzen.

"Der ganze Davis Cup ist schlecht für uns gelaufen. Nach dem ersten Tag hätten wir auch 2:0 führen können, auch im Doppel war ein Sieg drin. Jetzt müssen wir in die Relegation, das ist sehr schade", sagte Alexander Zverev. "Heute war ich müde. Das Doppel hat sehr viel Kraft gekostet. Und Steve hat sehr gut gespielt. Ihm liegt der Platz besser als mir, seine Bälle sind kaum noch abgesprungen", ergänzte der 19-Jährige.

Er war gut ins Spiel gekommen, führte im zweiten Satz mit 4:2, als der Rhythmus weg war. Alles schien bereitet für das entscheidende fünfte Spiel, in dem Kohlschreiber gegen Arthur De Greef als Favorit galt. Doch dazu kam es nicht. Darcis zermürbte Zverev. Der Verlierer verschwand nach der Partie so schnell wie möglich in der Kabine, während die Belgier ihren kaum für möglich gehaltenen Erfolg feierten.

Erneut ließen die deutschen Profis eine Chance ungenutzt, weitere Werbung für sich und ihre Sportart zu betreiben. Auch wenn der Davis Cup durch den Verzicht der Topleute immer mehr an Strahlkraft verliert, hätte ein Weiterkommen gutgetan. Elf Profis der Top 14 der Weltrangliste hätten am Wochenende für ihr Land antreten können, allein der Serbe Novak Djokovic war beim Sieg gegen Russland in Aktion.

Statt Aufbruchstimmung ist nun erst mal wieder Frustbewältigung beim Deutschen Tennis Bund (DTB) angesagt. Vielleicht mischt ja bald wieder einer mit, der für die erfolgreichsten Zeiten des deutschen Tennis mitverantwortlich war. Der DTB bestätigte Gespräche mit Boris Becker. "Das ist aber noch nicht zu Ende diskutiert, was das genau ist", sagte der ehemalige Weltranglisten-Erste. Zuletzt war er drei Jahre lang als Trainer von Novak Djokovic unterwegs. Seit Januar ist er als TV-Experte zu sehen und hören. "Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, aber wenn Boris Lust hat und seine Hilfe anbietet, wäre der DTB schlecht beraten, wenn er ablehnen würde", sagte Teamchef Kohlmann.

Er wusste, dass eine große Chance vertan wurde. Dabei ging es ja - in Anführungsstrichen - nur gegen Belgien.

Quelle: RP