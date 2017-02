Die berühmtesten Geschwister im Tennis Die Tennis-Brüder Alexander und Mischa Zverev sorgen auf der Tour für Furore. Doch weil Tennis oft Familiensache ist, sind die Hamburger bei Weitem nicht die einzigen Geschwister, die den Sport in der Vergangenheit geprägt haben. Wir stellen die erfolgreichsten Tennis-Geschwister vor.* *Statistik bei allen: Stand Februar 2017

Die berühmtesten Geschwister im Tennis Alexander und Mischa Zverev: Die Brüder aus Hamburg, die alterstechnisch zehn Jahre auseinander liegen, haben eine erstaunliche Entwicklung gemacht. Während für Toptalent Alex der Weg in die Weltspitze schon lange vorgezeichnet schien, kämpfte sich Mischa über viele Jahre als eher mittelmäßiger Profi durch die Qualifikationen der ATP-Turniere und Grand-Slams. Im Sog seines Bruders verbesserte sich jedoch auch der ältere Zverev plötzlich noch einmal rasant und erreichte mit 29 die beste Weltranglisten-Platzierung seiner Karriere.

Die berühmtesten Geschwister im Tennis Serena und Venus Williams: Die wohl bekanntesten Schwestern der Tennis-Geschichte. Die jüngere Serena triumphierte im Alter von 35 im Finale der Australian Open 2017 gegen ihre ältere Schwester (beim Finale 36) und gewann damit ihr 23. Grand-Slam-Turnier. In Venus' Vita stehen immerhin sieben Erfolge bei Majors. Beide waren bereits die Nummer eins der Welt, sind gemeinsam erfolgreich im Doppel und standen sich immer wieder auf dem Court gegenüber - meist mit dem besseren Ende für Serena: Sie hat 17 von 28 Matches gewonnen. Zusammen kommen die Williams-Schwestern auf 121 Turniersiege (Serena 71, Venus 49).

Die berühmtesten Geschwister im Tennis Andy und Jamie Murray: Während der zum Ritter geschlagene Sir Andy Murray im Jahr 2016 die Nummer eins der Einzel-Weltrangliste wurde, macht der ein Jahr ältere Jamie seit vielen Jahren als ausgewiesener Doppel-Spezialist auf sich aufmerksam. 2016 gewann er mit dem Brasilianer Bruno Soares die Australien und die US Open, 2007 im Mixed mit Jelena Jankovic (Serbien) in Wimbledon. Auch gemeinsam schlagen die Murray-Brüder gelegentlich auf, gewannen unter anderem mit Großbritannien 2015 den Davis Cup. Bei den Olympischen Spielen in Rio schieden sie im Doppel dagegen in der ersten Runde aus.

Die berühmtesten Geschwister im Tennis Bob und Mike Bryan: Die Zwillingsbrüder Bob und Mike sind die zweifellos besten Doppelspieler des vergangenen Jahrzehnts. Über 400 Wochen standen die "Wonder Twins" gemeinsam an der Spitze der Doppel-Weltrangliste, gewannen seit 2003 als Duo insgesamt 16 Grand-Slam-Turniere und wurden 2012 zusammen Olympiasieger. Dazu kommen im Mixed sieben Grand-Slam-Siege für Bob und vier für Mike. Mit den USA gewannen sie 2007 den Davis Cup.

Die berühmtesten Geschwister im Tennis Agnieszka und Urszula Radwanska: Die polnischen Schwestern spielen seit 2005 auf der Tour und sind längst zu festen Größen geworden. Das gilt insbesondere für die ein Jahr ältere Agnieszka. Sie stand bereits im Endspiel von Wimbledon und gewann 2015 das WTA-Saisonfinale. Ein Grand-Slam-Titel fehlt der Weltranglistendritten allerdings noch. Urszula hat noch kein WTA-Turnier gewonnen, ihre beste Platzierung im WTA-Ranking war Rang 29.

Die berühmtesten Geschwister im Tennis Karolina und Kristyna Pliskova: Die tschechischen Zwillinge mischen seit 2009 im WTA-Zirkus mit, und insbesondere Karolina hat den Durchbruch in die absolute Weltspitze geschafft. Sie stand Angelique Kerber bei den US Open im Endspiel gegenüber, das sie in drei Sätzen knapp verlor. Die 24-jährigen Pliskovas sind auch im Doppel erfolgreich, und Kristyna hält sogar einen WTA-Rekord: Bei den Australian Open 2016 schlug sie im Zweitrundenmatch gegen die spätere Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico 31 Asse. Damit löste sie Sabine Lisicki ab, die zuvor die Bestmarke mit 27 Assen hielt.

Die berühmtesten Geschwister im Tennis Dinara Safina und Marat Safin: Ein russisches Geschwisterpaar für die Geschichtsbücher. Sowohl der sechs Jahre ältere Marat als auch Dinara standen in ihrer aktiven Zeit an der Spitze der Weltrangliste - das gab es zuvor im Tennissport noch nie. Marat gewann zwei Grand-Slam-Turniere - dies blieb Dinara verwehrt. Dennoch war sie für einen längeren Zeitpunkt die Nummer eins. Marat war Ende 2000 für neun Wochen an der Spitze des Rankings, Dinara bei den Frauen sogar für 27 Wochen.

Die berühmtesten Geschwister im Tennis John und Patrick McEnroe: Den Schatten seines sieben Jahre älteren Bruders John hat Patrick McEnroe während seiner aktiven Karriere nie so richtig verlassen. Während dieser als "Enfant Terrible" die Tennis-Szene ebenso aufmischte wie prägte und am Ende seiner Laufbahn auf sieben Grand-Slam-Titel und 77 Turniersiege auf der ATP-Tour zurückblicken konnte, blieben Patrick die ganze großen Erfolge im Einzel stets verwährt. Zwei wichtige Titel gab es aber auch für ihn: Im Doppel gewann er mit Jim Grabb 1989 die French Open, als US-Teamchef 2007 den Davis-Cup.

Die berühmtesten Geschwister im Tennis Arantxa Sanchez Vicario und Javier und Emilio Sanchez: Die Spanierin Arantxa ist in Deutschlands bestens bekannt, war sie doch lange Zeit eine der ärgsten Rivalinnen von Steffi Graf. Die in Barcelona geborene Sánchez Vicario hatte dabei meist das Nachsehen (8:28). Auch ihre Brüder Javier und Emilio mischten über Jahre in der Weltspitze des Herrentennis mit.

Die berühmtesten Geschwister im Tennis Manuela, Magdalena und Katerina Maleewa: Das Schwestern-Trio aus Bulgarien war in den 80ern und 90ern aktiv. Zwar blieb der Sprung an die Weltranglistenspitze verwehrt, Manuela, die später in die Schweiz wechselte, war als Dritte des Rankings im Februar 1985 jedoch nahe dran. Bei den vier Majors blieben die Schwestern ohne Titel, aber auch hier war Manuela am erfolgreichsten. 1992 und 1993 erreichte sie bei den US Open das Halbfinale.