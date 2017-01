Zwanzig Jahre lang tauchte der Name Jimmy Connors in der Tennis-Weltspitze auf. Der US-Amerikaner gewann 109 Einzeltitel (mehr als jeder andere), darunter acht Grand Slams. Vor allem in seiner Heimat war Connors erfolgreich: Bei den US-Open holte er fünf Titel. An der Spitze der ATP-Weltrangliste rangierte Connors con... mehr

Zwanzig Jahre lang tauchte der Name Jimmy Connors in der Tennis-Weltspitze auf. Der US-Amerikaner gewann 109 Einzeltitel (mehr als jeder andere), darunter acht Grand Slams. Vor allem in seiner Heimat war Connors erfolgreich: Bei den US-Open holte er fünf Titel. An der Spitze der ATP-Weltrangliste rangierte Connors con 1974 bis 1978 sowie 1982. Am Anfang seiner Karriere machte Connors mehr mit rüpelhaftem Verhalten als mit gutem Tennis auf sich aufmerksam und wurde mit mehreren Geldstrafen belegt. Mit 39 Jahren erreichte er 1991 noch einmal das Halbfinale der US-Open, 1992 machte Connors endgültig Schluss. weniger