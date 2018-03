später lesen Tennis-Olympiasieger Doppelspezialist Flach verstorben 2018-03-13T13:01+0100 2018-03-13T13:01+0100

Tennis-Olympiasieger Ken Flach (USA) ist am Montag im Alter von 54 Jahren verstorben. Der Doppelspezialist, der an der Seite seines Landsmanns Robert Seguso 1988 in Seoul Olympia-Gold sowie insgesamt vier Grand-Slam-Titel gewann, erlag den Folgen eines nach einer Lungenentzündung erlittenen septischen Schocks. Flach zählte in den späten 1980er und frühen 90er-Jahren zu den besten Doppelspielern der Welt. Er stand insgesamt fünf Wochen an der Spitze der Doppel-Weltrangliste und gewann je zweimal die Doppelkonkurrenz bei den US Open (1985 und 1993) und in Wimbledon (1987 und 1988). Zudem kam der kalifornische Serve-and-Volley-Spezialist beim legendären Davis-Cup-Duell zwischen den USA und Deutschland 1988 in Hartford zum Einsatz, wo er gemeinsam mit Seguso das deutsche Duo Ricki Osterthun und Eric Jelen bezwang.