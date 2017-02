Eugenie Bouchard hat ihre Wettschulden vom Super Bowl eingelöst und einen Fan getroffen. Die 22 Jahre alte Tennisspielerin verbrachte den Mittwoch mit ihrem "Date". Beim NBA-Spiel der Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks saßen sie in der ersten Reihe.

Die Kanadierin hatte vor anderthalb Wochen während des Finals der Football-Liga NFL angesichts der hohen Führung der Atlanta Falcons getwittert, dass sie gewusst habe, dass das Team gegen die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady gewinnen werde. Daraufhin fragte Student John Goehrke, ob sie zusammen ausgehen würden, wenn die Patriots das Spiel noch drehen würden.

Bouchard willigte ein – und zeigte sich wenig später überrascht von der erfolgreichen Aufholjagd New Englands: "Lektion gelernt. Wette niemals gegen Tom Brady." Die Weltranglisten-44. hielt nun Wort und zeigte sich unter anderem in einem Video mit Goehrke in einem Auto auf dem Weg zum Basketballspiel.

(jado/dpa)