später lesen Fed Cup Petkovic schimpft über Hawaii als Spielort FOTO: afp, dan Teilen

Twittern





2017-01-17T14:58+0100 2017-01-17T15:06+0100

Andrea Petkovic will für die deutsche Damen-Tennis-Auswahl zum Fed-Cup-Auswärtsspiel gegen die USA auf Hawaii reisen. Das kündigte die Darmstädterin nach ihrem Erstrundensieg bei den Australian Open am Dienstag in Melbourne an.