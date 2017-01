Bei den Australian Open konnte nach der Fed-Cup-Absage von Angelique Kerber keine der Kandidatinnen für das Erstrundenspiel in den USA richtig überzeugen. Bundestrainerin Barbara Rittner hat sich aber schon weitgehend festgelegt, wen sie nach Hawaii mitnehmen will.

Nach der Absage von Angelique Kerber sollen Andrea Petkovic, Julia Görges, Laura Siegemund und möglicherweise die genesene Mona Barthel das deutsche Team beim ungeliebten Fed-Cup-Spiel auf Hawaii bilden. Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner gab ihre Kandidatinnen am Freitag bei den Australian Open in Melbourne bekannt, wo außer Titelverteidigerin Kerber und Barthel keine deutsche Spielerin über die zweite Runde hinausgekommen war.

"Das ist eine der größten Herausforderungen, durch die Absage von Angie mit einem geschwächten Team", sagte Rittner über die erste Runde in den USA. Die Weltranglisten-Erste Kerber verzichtet, weil sie es vom Insel-Archipel im Pazifik unmöglich rechtzeitig zum WTA-Turnier nach Doha an den Persischen Golf schafft. Das Erstrundenspiel gegen den Rekordsieger findet am 11. und 12. Februar statt, am nächsten Tag wird schon in Katars Hauptstadt aufgeschlagen.

Görges ist als Spielerin jenseits der Top 50 nicht direkt für das Hauptfeld in Doha qualifiziert. Ihre Qualitäten auch im Doppel waren für Rittner ausschlaggebend. Görges hält die deutsche Mannschaft auch ohne Kerber für ausgeglichen. "Ich glaube trotzdem, dass wir eine gute Chance haben, das zu gewinnen", betonte die 28-Jährige.

Andrea Petkovic ist als erfahrene Führungsspielerin gefragt, obwohl die 29-Jährige nach ihrem Zweitrunden-Aus am Donnerstag hart mit sich ins Gericht ging. Die Darmstädterin - einst in den Top 10 - bekam nach dem 0:6, 5:7 gegen die Tschechin Barbora Strycova "einen Einlauf von meinem Trainer". Petkovic will nicht mehr "mit Ach und Krach ein paar Matches rumbringen". Der zweite Auftritt in Melbourne war keine Empfehlung mehr für den weiten Flug nach Hawaii.

"Null Lust" verspüre sie darauf, gab Petkovic zu, den amerikanischen Spielerinnen - welche das auch immer sein werden - gehe es indes nicht anders. Die Wahl des Spielortes sei einzig so getroffen worden, um einen Einsatz von Kerber zu verhindern, stellte Petkovic fest, die einem Fed-Cup-Einsatz immer persönliche Ziele unterordnen will.

Laura Siegemund hat ihren Platz im Team laut Rittner als deutsche Nummer zwei verdient, zumal sie beim Erstrunden-Aus gegen die frühere Weltranglisten-Erste Jelena Jankovic aus Serbien gut kämpfte.

Bleibt Mona Barthel, die als Qualifikantin den besten Auftritt aller deutschen Spielerinnen neben Kerber zeigte. "Es spricht einiges für Mona. Vom Spielerischen hat sie es am meisten verdient", sagte Rittner. Allerdings käme auf die im Vorjahr lange erkrankte Neumünsteranerin gleich noch ein weiter Flug zu. Außerdem kann die 26-Jährige auf dem angestrebten Weg zurück nach oben vor und nach dem Fed Cup kein Turnier spielen. Sie soll sich nach den Australian Open erklären, dann will Rittner entscheiden. Die Bundestrainerin hätte als derzeit nicht unbedingt überzeugende Alternativen Annika Beck und Carina Witthöft zur Verfügung, die routinierte Anna-Lena Grönefeld kommt als reine Doppel-Spezialistin eher nicht in Frage.

Bei den Amerikanerinnen rechnet Rittner nicht mit einem Einsatz von Serena Williams. Venus Williams könnte eventuell dabei sein. Selbst wenn die verletzte Madison Keys nicht rechtzeitig fit werden sollte, gibt es genügend Spielerinnen für das US-Team, unter anderen Coco Vandeweghe, die im Australian-Open-Achtelfinale auf Kerber trifft.

(dpa)