2017-02-01T20:04+0100 2017-02-01T20:04+0100

Die USA verzichten im anstehenden Fed-Cup-Duell mit Deutschland auf ihre Tennis-Stars Venus und Serena Williams. Die beiden Australian-Open-Finalistinnen stehen nicht in dem am Mittwoch von Teamchefin Kathy Rinaldi veröffentlichten Aufgebot. Stattdessen sollen neben der Australian-Open-Halbfinalistin CoCo Vandeweghe noch Bethanie Mattek-Sands, Alison Riske und Shelby Rodgers am 11./12. Februar auf Hawaii gegen das ohne die Weltranglisten-Zweite Angelique Kerber spielende deutsche Team antreten.